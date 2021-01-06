Adana'da FETÖ'cü şahıs dağ yamacında kazdığı çukurda yakalandı!

Evinden F serisi dolar çıktı

Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A'nın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 83 bin 310 TL, ruhsatsız av tüfeği bulundurması nedeniyle 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 18 bin 186 TL olmak üzere toplam 101 bin 496 TL idari para cezası uygulanmak üzere mülki makama gönderildi. Evinde biri F serisi 7 adet 1 ABD doları ile Zaman Gazetesi'nin 36 nüshasının ele geçirilen H.A. hakkında ayrıca FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldığı belirtildi.