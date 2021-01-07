Sena Özdemir kimdir aslen nereli Survivor Sena Özdemir kaç yaşında?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 10 yaşından beri atletizm yapan Sena Özdemir oldu. 19 yaşında olan Sena Özdemir aslen Balıkesirli. Survivor Sena Özdemir Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrenci.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 19 yaşındaki Sena Özdemir oldu. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? İşte Sena Özdemir’in hayatı hakkında bilgiler...

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir’de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim.”

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.