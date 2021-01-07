Steven Salam kimdir nereli kaç yaşında? Steven Salam ne iş yapıyor?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de Steven Salam oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyetinden Türkiye'ye 11 yıl önce gelen Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de Steven Salam oldu. Survivor yarışmasında bu sezon Steven Salam gönüllüler takımında yer alıyor. 9 Ocak’ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam hakkındaki merak edilenler haberimizde.

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye geldi ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.