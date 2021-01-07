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Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil'in geleceği hakkında konuştu.

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Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile temaslarını güçlendiren Fenerbahçe, bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken Mikel Arteta'tan flaş bir açıklama geldi.

''Birkaç gün içerisinde oturup bir karara varacağız''
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı; "Bu ay içerisinde hem Mesut Özil hem de Arsenal için en iyi çözümü bulacağız. Her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor. Çözüm bulamazsak 6 ay daha burada kalacak. Birkaç gün içerisinde oturup bir karara varacağız."

''Mesut için en doğru seçeneği bulmaya çalışacağız''
İspanyol çalıştırıcı, "Şu an ne olacağını bilmiyorum. Şu an diğer kulüplerle iletişime geçme konusunda serbest olduğu aşikar. Bu sorunu kendi içimizde değerlendirip, menajeriyle de konuşup Mesut için en doğru seçeneği bulmaya çalışacağız." dedi.

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