Prof. Dr. Emre Alkin ve Mahfi Eğilmez rakamlarla açıkladı! Ekonomiyi 2021’de neler bekliyor?

TÜRKİYE’nin en ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Emre Alkin ve Dr. Mahfi Eğilmez, '2021 yılında bizi neler bekliyor?' konusu üzerine gerçekleştirilen panelde açıklama yaptı. Ekonomistler, yeni yıla ilişkin tahminlerini rakamlar vererek açıkladı. İki ismin enflasyon ve büyümeye ilişkin öngörüleri dikkat çekti...

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Ekonomide sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni yıl ise çok iyi gelişmelerle başlamadı. Koronavirüs aşısında beklenilen etki gerçekleşmedi. Dünya finans sisteminin üzerine kurulu olduğu ABD'deki yeni demokrasi krizi bunların başlıcaları.. Peki Türkiye ekonomisinde bizleri bu yıl neler bekliyor? Saygın ekonomi profesörleri Emre Alkin ve Mahfi Eğilmez rakamlar vererek açıkladılar.

Altınbaş Üniversitesi tarafından çarşamba günleri geleneksel olarak gerçekleştirilen seminere bu hafta Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomistlerinden olan Prof. Dr. Emre Alkin ve Dr. Mahfi Eğilmez katıldı. Ekonomistler seminere 2021 yılında Türkiye’de ekonomik beklentileri ifade ederken önemli tespitlerde bulundular.

Emre Alkin: Türkiye yüzde 4 büyür

Programda ilk konuşan isim Prof. Dr. Emre Alkin oldu. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesini tahmin eden Emre Alkin, “Enflasyonun çift hanede, yüzde 10-12 arasında kalacağını öngörüyorum. Bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 4.5 olacağını öngörüyorum. Cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.5-4.5 arasında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum.” diye konuştu.

Mahfi Eğilmez: Enflasyon çift hanede kalacak

Prof. Dr. Emre Alkin’dan sonra söz hakkı alan Dr. Mahfi Eğilmez ise 2021’de dünyanın tamamının aşılanmasını mümkün görmüyorum derken “Enflasyon çift haneli seviyelerde kalacak. Aşılanmanın 2 yıl içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Aşı konusunda özellikle Afrika’ya uluslararası yardımların yapılması gerekir. Dünya Sağlık Örgütünün bu konuda önderlik etmesi lazım. Tarım gittikçe önem kazanacak. Önümüzdeki dönemde iş insanlarının tarımsal üretime yatırım yapacaklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.