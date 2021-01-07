Terör örgütü YPG/PKK ile rejim güçleri arasında Kamışlı'da artan gerilimi Rusya çözdü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Esad unsurlarına yönelik Kamışlı'daki kuşatması, Rusya'nın devreye girmesiyle bir kez daha son buldu... Terör örgütü, gözaltına aldığı biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu serbest bıraktı.

Abone ol

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın Beşşar Esad rejimine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, Rusya'nın araya girmesiyle son buldu. Anadolu Ajansı'nın bölgeden aktardıklarına göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde YPG/PKK ile Suriye devletine bağlı unsurlar arasında 3 Ocak'ta yeniden tırmanışa geçen gerilim, Rusya'nın araya girmesiyle bir kez daha yatıştı.

Alıkonanlar karşılıklı bırakıldı Rus komutanlarının, dün akşam saatlerinde, Kamışlı Havaalanında iki tarafın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından alıkonanlar karşılıklı olarak serbest bırakılarken, YPG/PKK'nın Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma da sona erdi.

Peki, gerilim nasıl başladı? YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esad rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya daha önce de gerginliği yatıştırmıştı... Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı. Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

İlçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge, 4 Ocak'tan itibaren keskin nişancıların desteğiyle YPG/PKK'nın kuşatması altına girdi. Gerilim, Rusya devreye girmesiyle tekrar son buldu.

Terör örgütünün tuttuğu belde Rusya ve rejimin gözünde Rusya ve rejim, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esad rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

Haseke'deki son durum Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esad rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimince çalıştırılıyor.