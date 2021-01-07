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Gaziantep'te genç muhasebeci kendisini iple tavana astı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te muhasebecilik yapan Yunus Emre A. (24), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar etti.

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Olay, dün gece saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yunus Emre A., odasında tavandaki demire iple kendini astı. Odaya giren yakınları Yunus Emri'yi asılı bulup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Yunus Emre A.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bu sırada yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

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