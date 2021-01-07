Denizi olmayan Diyarbakır'da İzmir'den getirilen 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

"İzmir'den filikayı aldığımız zaman denizaltı diye verdiler"

Alakuş, ''2010'da köyde baraj yapımına başlandı, 2012'de baraj yapımı bitince su tutuldu. Köyün bir kısmı bu tarafta, diğer kısım ise karşı tarafta kaldı. Barajla köy ikiye bölündü, bu kısımda ilkokul var ve servis sistemi söz konusudur. Yaklaşık 600 öğrenci geliyor, millet mağdur oldu. Biz de çaresiz kalınca internetten araştırdık, böyle bir filika bulduk. 2014'te tırla bu filikayı buraya getirdik. Bu filika ile hem öğrencileri hem de vatandaşları taşıyoruz. Hastaları karşıdan karşıya getiriyoruz, bunu ücretsiz yapıyoruz. Kışın sis olduğu zaman barajda yön bulamıyor, karşıya geçmek zor oluyor. Bazen barajın üzerinde saatlerce kaldığımız oldu, günde bazen ortalama 10 sefer yapıyoruz. Filika da 69 emniyet kemeri var, bir kişi bile olsa sefer yapıyoruz. Bazen daha fazla kişi için sefer yapıyoruz, baraj su tutunca yol suyun altında kaldı. Diyarbakır'da deniz yok ona rağmen denizaltı getirdik. Vatandaşlar burada filikaya denizaltı diyorlar. Televizyonlarda seyyar köprü gördük. Baraj üzerine seyyar köprü kurulursa vatandaşlarımız çok faydasını görecek. Biz de bu çileden kurtulmuş oluruz. Bölgedeki 8 köyde bu filikadan yaklaşık bin 500 kişi faydalanıyor. Bazı vatandaşların tarlaları da karşı tarafta kalıyor. Ekin biçme ve taşıma dönemlerinde sıkıntı yaşıyorlar. İzmir'den filikayı aldığımız zaman denizaltı diye verdiler. O zaman orada kaptanlar tarafından denendi ve denizin altına girdi. Kaptanlık tecrübemiz eksik olduğu ve korktuğumuz için bunu denemedik. Olası bir yangında ise üzerine su atabilme özelliğine sahip, filikayı şuan 14 yaşındaki bir çocuk kullanıyor. Daha önce ağabeyi kullanıyordu. Ağabeyi kendisine öğretti. Sadece bölgeye hizmet olsun diye aldık. Ticari amaçla getirmedik'' dedi.