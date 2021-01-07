BIST 1.522
DOLAR 7,34
EURO 9,01
ALTIN 450,38
HABER /  CHP
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

CHP'yi sarsan ölüm! Kenan Akman koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs sebebiyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi. DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

Kenan Akman kimdir?
Kenan Akman, 1935 Sakarya Kuzuluk doğumluydu. İzmit Goodyear Lastik Fabrikası’nda sendikal mücadeleye başlamış, Lastik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Başkanvekilliği yaptı. Akman 16. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili görevlerinde bulunmuştu. Evli, 2  Çocuk babası olan Kenan Akman, 6 Ocak 2021 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto para piyasası 1 trilyon doları aştı! Bitcoin rekor kırdı
Gaziantep'te genç muhasebeci kendisini iple tavana astı
Nazilli'de 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı bebeğin babası belli oldu
Beşiktaş'ta korkunç intihar: Çantasına taş doldurup denize atladı
Diyarbakır'da konuşurken gözyaşlarına engel olamadı! Hava ambulansı geldi
Bursa'da kısıtlamada kumar oynanan kahvehanede bir kadın mutfak dolabına saklandı
Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden Trump hakkında tutuklama kararı
Prof. Dr. Emre Alkin ve Mahfi Eğilmez rakamlarla açıkladı! Ekonomiyi 2021’de neler bekliyor?
O ülkede meclis karıştı! Ordu müdahale etti
Terör örgütü YPG/PKK ile rejim güçleri arasında Kamışlı'da artan gerilimi Rusya çözdü
Yorumlar