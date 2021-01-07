CHP'yi sarsan ölüm! Kenan Akman koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs sebebiyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

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12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi. DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.



Kenan Akman kimdir?

Kenan Akman, 1935 Sakarya Kuzuluk doğumluydu. İzmit Goodyear Lastik Fabrikası’nda sendikal mücadeleye başlamış, Lastik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Başkanvekilliği yaptı. Akman 16. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili görevlerinde bulunmuştu. Evli, 2 Çocuk babası olan Kenan Akman, 6 Ocak 2021 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı.