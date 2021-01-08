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Osmaniye'den yürek yakan olay! 6 saat arayla öldüler

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de Akgölllü çiftti koronavirüs sebebiyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü korona virüse yakalandı. Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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