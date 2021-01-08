BIST 1.522
DOLAR 7,32
EURO 8,99
ALTIN 449,49
HABER /  SPOR
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Seth Curry pozitif olduğunu maçta öğrendi

Philadelphia 76ers'tan Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

Abone ol

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 122-109 yenilirken, takımda Covid-19 hareketliliği de yaşandı. ESPN'in haberine göre 76ers forması giyen Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

İlk çeyrekte yardımcı antrenör Sam Cassell ve pivot Joel Embiid'in yanında maskesiyle oturan Curry, daha sonra saha alanından takımdan ayrı olarak ayrıldı ve tecride yöneldi. 

Curry'nin testinin pozitif çıkmasından sonra 76ers, New York'taki otelinde karantinaya girdi ve test protokollerini beklemeye başladı. Philadelphia, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynayacağı maç için evine dönecek.

Embiid, ESPN'e yaptığı açıklamada virüsü kapmadığından emin olana kadar kendi kendini karantinaya almayı planladığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan: Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika, büyük Türkiye oldu
Osmaniye'den yürek yakan olay! 6 saat arayla öldüler
Manisa'da yaşlı kadına kabusu yaşattılar! Ettikleri yemin pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planı! Oğuzhan Asiltürk ziyaretinin perde arkasında ne var?
Malatya'da kestiği hindi yaşlı adamı canından etti! Feci şekilde can verdi
ABD'deki Kongre baskını olaylarında ölü sayısı yükseldi
Çağdaş Atan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı son saniye basketiyle yendi
Samsun'da belediyenin işçi servisi aracı devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Gebelik planı yapan aşı olmalı mı?! Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Yorumlar