Seth Curry pozitif olduğunu maçta öğrendi

Philadelphia 76ers'tan Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

Abone ol

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 122-109 yenilirken, takımda Covid-19 hareketliliği de yaşandı. ESPN'in haberine göre 76ers forması giyen Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

İlk çeyrekte yardımcı antrenör Sam Cassell ve pivot Joel Embiid'in yanında maskesiyle oturan Curry, daha sonra saha alanından takımdan ayrı olarak ayrıldı ve tecride yöneldi.

Curry'nin testinin pozitif çıkmasından sonra 76ers, New York'taki otelinde karantinaya girdi ve test protokollerini beklemeye başladı. Philadelphia, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynayacağı maç için evine dönecek.

Embiid, ESPN'e yaptığı açıklamada virüsü kapmadığından emin olana kadar kendi kendini karantinaya almayı planladığını söyledi.