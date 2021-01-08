Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönecek mi? Canlı yayında açıkladı

Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönecek mi?

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma şansı bulmadığı için takımdan ayrılmayı düşünen Cenk Tosun'un adı Beşiktaş'la anılırken milli futbolcu, siyah-beyazlı formayı yeniden giyip giymeyeceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tivibuspor'a konuşan Cenk Tosun "Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hakkettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir.

''Şu an Türkiye'ye dönmek gibi bir fikrim yok''

Fit olsaydım Beşiktaş'ta oynardım. Herkes limitinde oynuyor. Aboubakar, Larin, Ghezzal... Takımın en önemli oyuncuları Josef ve Atiba. Fakat şimdilik Beşiktaş'a gelmek gibi bir düşüncem yok. Burada işimin bittiğini ve misyonumun dolduğunu düşünmüyorum. İlk sezonda iyi işler yaptım. İngiltere'de kalıp burada ismimden ve ülkemden daha fazla söz ettirmek istiyorum. Şu an Türkiye'ye dönmek gibi bir fikrim yok. İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda.

''Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar''

Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."