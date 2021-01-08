Trump yargılansın Demirtaş serbest bırakılsın!

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, kongre baskınını azmettirmekle suçlanan Donald Trump'ın yargılanacağını söyleyenlerin Kobani olaylarında halkı sokağa dökmekle suçlanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısına tepki gösterdi.

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Trump taraftarlarının ABD Kongre binası baskını tarihe geçti. Amerikan tarihine kara bir leke olarak kalacak olan 6 Ocak olayları yazarların da gündeminde. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, baskını köşe yazısında değerlendirdi.

Yaşanan olaylardan herkesin Trump'ı sorumlu tuttuğuna dikkat çeken Özışık, Kobani olaylarında halkı sokağa dökmekle suçlanan Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen kimi yorumculara tepki gösterdi:

"Bizde de dikkat ettim, ekrana çıkan bütün uzmanlar, "Trump bu yaşananlardan dolayı yargılanır ve zaten yargılanmalıdır" diye yorum kasıyor.

Sebep?

Halkı sokağa çağırdığı ve 4 kişinin ölümüne sebep olduğu için...

E, biz de yıllardır bunu diyoruz işte.

"6-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırıp 53 kişinin ölümüne sebep olan katil terörist Selahattin Demirtaş yargılanmalı ve hesap vermeli" diyoruz. Siz ise buna itiraz edip, "Demirtaş suçsuzdur, masumdur. Serbest bırakılmalıdır" diyorsunuz.

Niye?

Çünkü kan grubunuz, Demirtaş ve Demirtaş'ı destekleyen terör örgütü ile aynı da ondan.

Sahi unuttum yahu!

CHP henüz başkanlığı netleşmeyen Biden'ı tebrik ederken Ünal Çeviköz "N'olursun bize demokrasi getir" diye yalvarmıştı ya.

Kendilerine sormak gerek!

İsteğiniz hâlâ devam ediyor mu beyler?"