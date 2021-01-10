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Şehidin kimliği belli oldu! Malatya'ya şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

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Lice kırsalında, terör örgütü PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Özalper Mahallesi'nde oturan babası Latif ile anne Aynur Çelik'e askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Ebru Çelik ile evli olan ve 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in cenazesinin öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Malatya Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ocak 2021 günü Diyarbakır İli Lice Kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan İlimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit annesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in (24) annesi Aynur Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

Mehmet Çelik'in (24) 2019 yılında Ebru Çelik (22) ile evlendiği nişan kurdelesini kestiği fotoğrafını paylaşan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "2019 Haziran ayındaki nişan yüzüklerini büyük mutlulukla taktığımız kardeşimizin şehit haberini üzüntü içinde aldık. Şehidim hakkını helal et bize" dedi.

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