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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler geçtiğimiz günlerde kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıkmaya başladı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koç, “Facebook şirketler grubunun bir parçası olan Whatsapp, kişisel verilerin yönetiminde Avrupa Birliği’nde yaşayanlar ve yaşamayanları farklı şartlara tabi tutuyor” ifadelerini kullandı.

Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu aktaran Ali Taha Koç “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, açıklamasında “Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır” ifadelerine yer verdi.

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