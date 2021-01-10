Kaan Demirağ kimdir nereli kiminle evliydi eski eşi kimdi?

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir tören ile nişanlandı. Peki Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Yelişçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Peki Aslışah Alkoçlar'ın nişanlısı Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

Kaan Demirağ kimdir? Kaan Demirağ 37 yaşındadır. Aslışah Alkoçlar ile olan ilişkisi ile bir süredir gündemdir. HD Group'un sahibi Demirağlar'ın veliahdıdır. Aynı zamanda içerisinde HD Döner, HD İskender, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın yer aldığı HD

Ekstrem sporları ile ilgilenen Kaan Demirağ sık sık seyahat etmeyi sevmektedir. Aslışah Alkoçlar ciddi bir ilişkisi olan Kaan Demirağ daha önce Nur Atan ile evlilik yaşamıştır. Kısa süre içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Aslışah Alkoçlar kimdir: Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan 'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Aslışah Alkoçlar’ın babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında bir ablası vardır. Babasının Uludağ'da işlettiği bir oteli vardır. Aslışah Alkoçlar 15-16 yaşlarındayken kar kayağı sporunda milli sporcu olmayı başarmıştır. Londra'da ekonomi üzerine eğitim alan Aslışah Alkoçlar 1.73 boyundadır. Alaçatı'da bir butik otel işletmeye başlayan bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.