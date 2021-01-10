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İzmir'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde M.B., tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu bıçaklarken, ağır yaralanan Umutlu kurtarılamadı.

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İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede kurtulamadı
Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıytığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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