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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Büyük değişim ve tazelenme hareketi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'i "reform yılı" ilan etmesinden sonra, pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti kongre sürecinin tekrar başlatılması, il kongrelerinin hızla tamamlanıp büyük kongrenin yapılması talimatını verdi.

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Kongre süreci ile ilgili yeni bir kongre takvimi oluşturuluyor. Taslak takvime göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren il kongrelerine devam edilecek.

Ankara ve İstanbul: 20 ya da 21 Şubat'ta Ankara, 26 ya da 27 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin yapılması bekleniyor. İstanbul'da şu ana kadar 20'ye yakın ilçenin başkanı ve yönetim kurullarında köklü değişiklik yapılması benimsenmişti. Başkan Erdoğan, il kongrelerine video konferansla katılacak.

 Kongre Nisan'da: AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ni mart sonunda ya da nisan ayının ilk haftası, 13 Nisan'da başlayacak ramazan ayından önce yapması bekleniyor.

Büyük değişiklik: Başkan Erdoğan, yeni kadrolarını hem reformları hem de 2023 seçimlerini düşünerek oluşturacak. Erdoğan'ın, partinin en yetkili organı MKYK'nın yüzde 40'nı değiştirmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu değişiklik MYK'ya da yansıyacak. İlçe kongrelerinde ise yaklaşık yüzde 60'lık bir değişiklik yapılmıştı. Erdoğan'ın, partinin yanı sıra önümüzdeki dönemde kabine ve bürokraside de önemli değişiklikler yapacağı kulislerde konuşuluyor.

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