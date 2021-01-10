Telegram kimin sahibi kim Telegram güvenilir mi?

WhatsApp güncellemesi sonrası gelen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle kullanıcılar Telegram indirmeye başladı. Peki, Telegram nedir? Nasıl kullanılır? Telegram ücretli mi? Özellikleri nelerdir? Telegram güvenilir mi? İşte merak edilen detaylar

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Birçok kullanıcı WhatsApp güncellemesi sonrası gelen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle Telegram indirmeye başladı. Peki, Telegram nedir? Nasıl kullanılır? Telegram ücretli mi? Özellikleri nelerdir? Telegram güvenilir mi?

Telegram nedir: WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

Telegram nasıl kullanılır:

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.

Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.

Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Telegram hangi ülkeye ait: Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

Telegram ücretli mi: Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

Telegram güvenilir mi: Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.