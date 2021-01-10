CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü'nde 'bağımsız medya' vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteciler Günü'nde basın toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "En güçlü denetleme organının medya olduğunu 21. yüzyılda aklı olan herkes kabul etmektedir. Vesayet altındaki medya doğru haber veremez" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısından satır başları:

Sizler günün 24 saati çalışırsınız. Bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bize ulaştıran kişiler sizlersiniz. Herkes size teşekkür etmek zorundadır. Teşekkür ettik ama yaşadığınız sorunlar da var. Yüzlerce gazetecinin işsiz kaldığını biliyoruz. Bir yıpranma hakkınız var o hak da elinizden alındı. Yeniden Anayasa Mahkemesine başvuracağız.

Gazeteciler haber kaynaklarını açıklamaya bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Gazetecilik bir kamu görevidir. Bunu belirlerken iki temel unsurun da önemli olduğunu ifade etmek isterim. Haber kaynağını ve halkın haber alma hakkını korumak için bu düzenlemeler yapılmıştır. Medyanın dördüncü güç olarak halk adına yasama, yargı ve yürütmeyi denetlemesini sağlamıştır. Parlamentoda olumsuz bir haberi geniş kitlelere ulaştıran medyadır.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Medya mensupları baskı altında, Haberler iktidar istemiyor diye yayınlanmıyor. Vesayet altındaki medya doğru haber veremez.

Bütün baskılara rağmen kalemini satmayan ve dünyaya örnek olması gereken bir medyamız var.

Gazetelerin dağıtımı tek bir elden yapılmalı. Her gazeteci mutlaka bir sendika üyesi olmalı.

RTÜK'ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. RTÜK cezalandırmayı değil evrensel yayın ilkelerini benimsemeli.

Gazete tirajları bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmeli. Reyting ölçüm sistemine geçilmeli. Basın kartı bir kurul tarafından verilmeli. Kimin gazeteci olacağına gazeteciler karar vermeli. Bu maddeler hayata geçerse gazetecilere güvence olacaktır.