Dolardaki yükseliş kalıcı mı geçici mi? Ekonomist Atilla Yeşilada yeni fiyat verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada, yeniden yükselişi trendine giren dolar için dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bu yükselişin kalıcı olmasını beklemediğini söyleyen Yeşilada, dolar için yeni fiyat verdi. Yeşilada, '7 TL seviyesi mantıksız değil. 7.30 –7.20’de olabilir.' dedi.

Abone ol

ABD'deki Kongre işgali sonrası 7.20'lere kadar gerileyen dolar, yeniden atağa kalkmaya başladı. Haftaya hızlı bir artışla başlayan dolar, 7.54'e kadar yükseldi. Dolardaki bu ani dalgalanmalar neye işaret?, Dolarda yükselişler devam edecek mi? Ekonomist Atilla Yeşilada son gelişmeler üzerinden doların seyrine ilişkin yeni değerlelendirmelerini paylaştı. Yeşilada ayrıca, önümüzdeki süreçte dolar için yeni fiyat telaffuz etti.

Sami Altınkaya’nın Youtube kanaldında konuşan Atilla Yeşilada Biden’in teşvik paketiyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından dolar satışlarında bir domino etkisi oluştuğunu ve dolar kurunda yukarı yönlü ataklar meydana geldiğini söyledi.

Yeşilada, dolar için yeni hedef verdi

Konuşmasında kalıcı bir dolar yükselişi beklemediğini ifade eden Yeşilada kurdaki artışların sınırlı kalabileceğini vurguladı.

Yeşilada şunları söyledi;

“Doların ben sene başında yapılan tahminlere katılıyorum. Doların kalıcı olarak güçlenmesi için bir sebep görmüyorum.



Şu Biden gelsin ne yapıp yapmayacağı belli olsun. Yapabileceklerinin sonucu iyice incelensin ben yine doların gerileme trendine gireceğini düşünüyorum. O yüzden hala dolar kurunda 7 TL seviyesi mantıksız değil. 7.30 – 7.20’de olabilir. Bunun tek istisnası siyasi riskler"

Dolar kaç TL?

Dolar kuru dün itibariyle teknik açıdan kritik direnç seviyesi olarak kabul edilen 7.50 barajını aşıp 7.53 TL seviyesine kadar tırmansa da bu seviyede çok fazla tutunamadı. Dolar kuru yeni iş günün ilk işlem saatlerinde düşüşe geçerek 7.41 TL seviyelerine kadar gevşedi.

Kaynak: Milli Gazete