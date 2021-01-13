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MHP, HDP'nin kapatılması davası için Yargıtay'a zaman verdi! Ya açarlar ya açarız...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP Kapatılsın" ısrarı sürüyor. MHP, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'ye dava açması için 1 ay bekleyecek. Dava açılmazsa MHP, Yargıtay'da dava açacak. İşte MHP cephesindeki son durum...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada bir kez daha HDP'nin kapatılmasını istedi ve "Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse MHP dava açacak" restini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin önemli isimleri ise parti kapatmaya sıcak bakmıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı öğrenildi. MHP'deki HDP hazırlıklarıyla ilgili son durumu Abdülkadir Selvi yazdı. İşte ayrıntılar...

- MHP’de, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.

- Kimin başkanlığında yapılıyor? Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.

- MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için müracaat edecek mi? MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa MHP ne yapacak? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.

-Eğer Yargıtay, HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP ne yapacak?Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak.

- MHP ne kadar bekler, başvuruyu ne zaman yapar? Bir tarih var mı? Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek.

- MHP’nin HDP dosyasında ne var? MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, “HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır” tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek. HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek.

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