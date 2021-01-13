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KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır'dan Süleyman Soylu iddiası: Erdoğan sonrasına hazırlanıyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına hazırlandığını iddia etti.

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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24'te katıldığı bir programda Murat Sabuncu'nun konuğu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan sonrasına hazırlandığını ifade eden Bekir Ağırdır, "Ben Soylu’nun, Tayyip Erdoğan sonrası bir anda iktidar gücüne oynadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan’a karşı el yükseltiyor" söyleminin gerçekçi değil
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar nedeniyle siyasilerin verdiği tepkileri değerlendiren Ağırdır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem CHP’yi hedef göstermesi hem de öğrencileri 'terörist' ilan etmesiyle ilgili Erdoğan’dan daha sert bir tavır alıp almadığının sorulması üzerine "Erdoğan’a karşı el yükseltiyor" söyleminin gerçekçi olmadığını ifade etti.

'Erdoğan sonrasına hazırlanıyor' iddiası
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan sonrasına hazırlandığını dile getiren Ağırdır, “Ben Soylu’nun, Tayyip Erdoğan sonrası bir anda iktidar gücüne oynadığını düşünüyorum. Tayyip Bey'le veya AK Parti ile masaya eşit oturmak gibi bir stratejisi olduğunu sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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