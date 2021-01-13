Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı.

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Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpte yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya teşekkür edilerek, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif’a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.