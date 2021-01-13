Oğuz Yılmaz kaç yaşında aslen nereli Oğuz Yılmaz şarkıları hangisi

Ankara havasına kattığı farklı yorumlarla eğlenceli şarkılara imza atan ve söz yazan şarkıcı Oğuz Yılmaz katıldığı televizyon programlarında ilgiyle takip ediliyor. 53 yaşında olan Oğuz Yılmaz aslen Ankaralı ve Sude adındaki kızıyla bir şarkı söylemiş çok konuşulmuştu. Peki Oğuz Yılmaz eşi kimdir, çocukları kaç tane?

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Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Oğuz Yılmaz bugün Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılacak. Eğlenceli şarkılar yazan, beste yapan Oğuz Yılmaz 53 yaşında ve aslen Ankaralı. Sude adındakı kızı ile Uğur Böceğim şarkısını söyleyen Oğuz Yılmaz'ın 2 tane çocuğu vardır. İşte Oğuz Yılmaz hakkında merak edilenler...

Oğuz Yılmaz kimdir: Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.