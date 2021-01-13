Ankara hava durumu saatlik tahmin tuttu kar başladı

ANKARA için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı tahmin tuttu ve Ankara'da karla karışık yağmur etkili olmaya başladı. Asıl kar kar yağışı ise yarın yani 14 Ocak perşembe günü yağacak ve haftasonu da etkili olacak.İşte Ankara hava durumu için saatlik tahmin.

Abone ol

ANKARA hava durumu için meteoroloji günler öncesinden alarm vermişti ve beklenen oldu. Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmak üzere karla karışık yağmur başladı. Kar yağışının şiddetini asıl yarın arttırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Bugün Ankara hava durumu için en yüksek sıcaklık 3 derece olacak. Karla karışık yağmur gün içinde etkisini yitirecek. Kar yağışı perşembe günü etkili olacak.

İşte Ankara için saatlik hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.