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Ülkeyi karıştıran dönerci 1 gün sonra kapatıldı! Dükkanın ismi büyük tepki çekti

Demirören Haber Ajansı

RUSYA'da geçtiğimiz gün açılan Stalin Döner gelen tepkiler üzerine kapatıldı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait  istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı. Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.

Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti. 

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