Uber Türkiye, erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu

Uber'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi. Uber, sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek ancak özel araçlara bu hizmeti veremeyecek.

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Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

Ne olmuştu?

İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.