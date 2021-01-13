Fatih Öztürk: Fatih hocanın konuşması beni diriltti

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 120'de Luyindama ile 1-1'i yakaladı ve karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, seri penaltı atışları sonrasında 7-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

"Bitti dediğim anda Luyindama beni hayata döndürdü" Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Öztürk, "Bu gece bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Uzatmalar çok farklı geçti benim için. Bitti dediğim anda Luyindama beni hayata döndürdü. Mağlubiyete neden olacaktım ama bir anda başka bir film yazıldı. Fatih Hoca bana inandı. 'Çıkaracaksın' dedi. 'Bu maçın hikayesini sen yazdın' dedi. Hocanın konuşması beni diriltti" diye konuştu.