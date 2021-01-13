Mesut Özil'den imalı Galatasaray maçı paylaşımı

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, sosyal medyadan 2013 yılında oynadığı Galatasaray karşılaşmasına ait fotoğraf paylaştı.

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Adı bir süredir Fenerbahçe ile geçen Mesut Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde çıktığı Galatasaray karşılaşmasından bir paylaşım yaptı. Mesut, "Galatasaray'a karşı 2013 yılında Şampiyonlar Ligi gecesi" notunu düştü.

Galatasaray, Mesut Özil'in o dönem formasını giydiği Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı ekip, Madrid'de rakibine 3-0 kaybederken, İstanbul'daki maçı ise 3-2 kazanmış ve turnuvaya veda etmişti.