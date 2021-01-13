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Sakarya'da dehşete düşüren olay! Çantadan çıkanlar polisi şok etti

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da dere içerisinde bulunan bir çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. İçinden et ve kemik parçaları çıkan çantayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

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