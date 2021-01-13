Muş’ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası! 14 gün giriş-çıkış yasak
MUŞ’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünün koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.Abone ol
Muş’ta 'mutasyonlu virüs' şoku yaşanıyor.
Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.