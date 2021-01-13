BIST 1.559
DOLAR 7,40
EURO 9,02
ALTIN 439,80
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Twitter'ın ardından Trump'ın YouTube kanalı da kapatıldı

Kongre baskını sonrası tepkilerin odağına yerleşen Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle tek tek askıya alınıyor.

Abone ol

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı. Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

'Şiddet potansiyeline ilişkin endişeler' gerekçesi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan dikkatli bir incelemenin ardından, devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Sonuç olarak, uzun süredir devam eden ihtarlar sistemimize uygun olarak, kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesi engellendi ve bu süre uzatılabilir.

Yorum yapılmasını da engel

YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi.  Karar bir hafta içinde tekrar gözden geçirilecek. Ancak, Trump'ın kanalı başka bir uyarı daha alırsa bu sefer 2 hafta süreyle askıya alınacak ve üçüncü bir ihlal ise hesabın kalıcı olarak kaldırılmasına neden olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji 36 kent için alarm verdi! Sağanak, kar ve fırtına etkili olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trump görevden azledilecek mi? Başkan Yardımcısı Mike Pence açıkladı
Kanada Başbakanı Trudeau, kabinesine 3. Müslüman bakanı ekledi
CHP'li Barış Yarkadaş'dan olay iddia: AK Parti, seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istiyor
Miçotakis'ten çapıcı değerlendirme: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak
Kongre Binası baskını göz göre göre gelmiş!
İstanbul Esenler'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Edirne'de bir sürücü yarıya kadar suya gömülen aracın camında çıktı
Manisa'da fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ocak 2021)
Suudi gazetenin Türkiye iddiasına Libya'dan yalanlama!
Yorumlar