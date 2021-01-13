Twitter'ın ardından Trump'ın YouTube kanalı da kapatıldı

Kongre baskını sonrası tepkilerin odağına yerleşen Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle tek tek askıya alınıyor.

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ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı. Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

'Şiddet potansiyeline ilişkin endişeler' gerekçesi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan dikkatli bir incelemenin ardından, devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Sonuç olarak, uzun süredir devam eden ihtarlar sistemimize uygun olarak, kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesi engellendi ve bu süre uzatılabilir.