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İstanbul Esenler'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

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İSTANBUL Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak'ta Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için uğraştı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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