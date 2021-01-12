Adnan Oktar'ın suç örgütü İsrail gazetesine manşet oldu

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar, önceki gün açıklanmış; aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Oktar ve örgüt yöneticilerine verilen cezalar sonrasında İsrail basınından Haaretz gazetesi, "Seks partileri, şantaj, Yahudi düşmanlığı... Lideri İsrailli figürler tarafından kucaklanan tarikatın iç yüzü" başlıklı haberini yeniden gündeme getirdi.

"İsrailli hahamları Oktar'a çeken nedir?"

Adnan Oktar'ın etrafının kediciklerle çevrili olduğu belirtilen haberde, "İsrailli politikacıları ve hahamları tarikat lideri Oktar'a çeken nedir?" sorusu yöneltildi. Televizyon yayınlarına başlayan suç örgütü liderinin İsrail'deki siyasetçiler ve hahamlarla temas kurmasını sağlayan dinler arası diyaloğa yönelik faaliyetlere odaklandığı kaydedildi.

"Doktrinim milyonlara ulaşıyor"

64 yaşındaki Oktar'ın çevresine 300 kişi topladığı, söz konusu kişilerin 'beyinlerinin yıkandığı' belirtildi. Kedicikler olarak bilinen bir genç gruptan oluşan kişilerin aşırı derecede makyajlı olduğu ve dikkat çekici kıyafet giydikleri ifade edildi. Adnan Oktar'ın her ne kadar 300 kişi olsalar da İslami doktrininin televizyon programları, kitapları ve makaleleri aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığını iddia ettiği aktarıldı.