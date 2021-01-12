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Milan, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan ekibi yıllık 3-3,5 milyon euro arasında teklif sunarken Çalhanoğlu 5 milyon euro talep ediyor.

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Sky Sport Italia'nın haberine göre, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan İtalyan ekibi önceliğini sözleşmesi bitecek oyunculara verdi. Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile kontrat yenilemek isteyen Milan, milli yıldızla bir süredir görüşme halinde.

Milan'dan yıllık 2,5 milyon euro kazanan Çalhanoğlu için Avrupa'nın diğer kulüplerinden 5 milyon euro'ya varan teklifler var. Ancak Milan oyuncuya şu ana kadar 3,5 milyon euro civarında bir ücret önerdi. Hakan Çalhanoğlu ise 5 milyon euro istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Milan'ın gözde isimlerinin başında gelen Hakan Çalhanoğlu'nun adı İngiliz devi Manchester United'la da anılıyordu.

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