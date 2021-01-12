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Gazeteci Emin Karaca hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Emin Karaca, hayatını kaybetti.

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72 yaşındaki Karaca’dan acı haberi duyuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Değerli meslektaşımız Emin Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Karaca’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emin Karaca kimdir?
1949 yılında Denizli’de doğdu. Aydın Lisesi’ni bitirdi. Mesleğe 1968 yılında Hüraydın Gazetesi’nde başladı. Gelişim Yayınları, Milliyet, Güneş, Halk Gerçeği, Para Dergisi, Özgür Gündem ve Radikal gazetelerinde düzeltmen, muhabir, servis yöneticisi ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Nazım Hikmet Şiiri’nde Gizli Tarih, Eski Tüfeklerin Sonbahar’ı, Cumhuriyet Olayı yayınlanmış kitaplarından bazıları. Basın Meslek Kuruluşlarının Başarı Ödülü yarışmalarında köşe yazısı, röportaj ve inceleme dalında birçok ödül sahibi olan Emin Karaca Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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