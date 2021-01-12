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Ordu’ da 8 kişiyi öldüren seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, yeniden hakim karşısına çıktı. Çayıroğlu mahkemede, “Maktulleri öldürmedim, beraat talep ediyorum” dedi.

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Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu, 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında, 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü suçlamasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir dosya olmak üzere toplamda 6 dosya hazırlanmıştı.

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp dosyası nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Akkuş ilçesinde, Hasan, Sabri ve Zahide Güneş isimli şahısların öldürülmesi ilişkin yürütülen davada, ‘yağma, yangın ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanarak öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.

H.K., S.T., H.K., A.T., İ.Ç. ve B.K. isimli tanıkların da dinlendiği duruşmada tanıklar, maktulleri tanımadıklarını ve söz konusu cinayetlere ilişkin bilgilerinin olmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları reddetti
Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu ise yine önceki mahkemelerdeki savunmalarını tekrarlayarak, suçlamaları reddetti. Maktulleri tanımadığını iddia eden Çayıroğlu, “İddia edildiği gibi maktullere yönelik yağma, öldürme eylemini gerçekleştirmedim. Beraat talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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