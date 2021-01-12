Edirne'de sarı alarm verildi! 2 gündür aralıksız yağmur yağıyor

Son yılların en kurak günlerini geçiren Edirne'de başlayan yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri hızla artınca kentte sarı alarm verildi.

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Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji yetkilileri, aralık ayından bu yana kentte metrekareye 190 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Kentte 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de yükseldi.



Devlet Su İşleri(DSİ) verilerine göre, Meriç Nehri'nin debisi 2 günde 6 kat artarak, Kirişhane İstasyonu'nda 50 metreküp/saniyeden 353 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 12 metreküp/saniyeden 80 metreküp/saniyeye yükseldi. Sarı alarm verildi. Yetkililer, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle perşembe gününden itibaren daha da yükseleceğini açıkladı. Öte yandan kentteki yağışlar nedeniyle Süloğlu ilçesindeki dere de taştı.