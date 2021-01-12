ABD'de anneyi öldürüp karnındaki bebeğini çalmıştı! Trump'ın verdiği idam kararı durduruldu

ABD'de Donald Trump'ın giderayak idamını onayladığı Lisa Montgomery'nin bugün gerçekleşecek idamı ertelendi. Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de infaz edilecek ilk kadın olacaktı.

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ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı. 52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın. Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

Zehirli iğne ile infaz! 2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin cezası bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı. Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Lisa hayat hikayesiyle tanınmıştı Tam anlamıyla dünya üzerinde cehennemi yaşayan ve ömrünü mahkumiyetler altında geçiren Lisa Montgomery’nin cinsel tacize dair ilk kabusu 3 yaşına dayanıyor. Yanında yattığı 8 yaşındaki üvey kız kardeşi Diane, erkek bakıcıları tarafından tecavüze uğrarken aynı acı deneyimi 11 yaşında kendisi de yaşamaya başlamış ve kendisi ile annesine şiddet uygulayan alkolik üvey babası Jack ona tecavüz etmişti. Tecavüze direndiğinde şiddet gördü, aldığı darbeler sonucu beyninde travmaya dayalı hasar oluşmuştu.

Arkadaşlarını çağırıp tecavüz ettirdi Zaman geçtikçe Jack artık bu iğrenç rutinine arkadaşlarını da davet etmeye başlamış, saatler süren tecavüz ve işkencenin ardından Lisa’nın üzerine idrarlarını yapan bu canavar ruhlu insanlara annesi de katılmıştı. 14 yaşında istismarı fark eden ve Lisa’yı susması yönünde tehdit etmeyi tercih eden anne, onun küçük bedenini pazarlamaya başlamıştı.