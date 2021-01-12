BIST 1.548
DOLAR 7,50
EURO 9,12
ALTIN 444,61
HABER /  DÜNYA

Almanya'da 'sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu' tartışmaları

Anadolu Ajansı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu olmayacağının açıklanmasına rağmen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, sağlık personeline aşı zorunluluğunu tartışmaya açtı.

Abone ol

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı da olan Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı aşı olmanın vatandaşlık görevi olarak görülmesini istedi.

Bakım ve huzurevlerinde çalışanlar arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişi bulunduğunu belirten CSU lideri, bu nedenle Alman Etik Kurulunun zorunlu aşılamanın mümkün olup olmayacağı ve hangi gruplar için bunun mümkün olacağı konusunda önerilerde bulunmasını istedi.

Söder'den aşılamayı teşvik etmek için "kampanya" talebi

"Aşı olmak vatandaşlık görevi olarak görülmesi lazım." ifadesini kullanan Söder, aşılamayı teşvik etmek için sanat, spor ve siyaset dünyasından rol modellerin katıldığı bir kampanyanın başlatılmasını talep etti.

Söder'in bu teklifine Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann'dan itiraz geldi.

Kretschmann, sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmesi yerine ikna edici çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık personelinin aşı olmamasının güvensizlik yaratacağını vurgulayan Kretschmann, "Benim sıram gelir gelmez ben de aşı olacağım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Fenerbahçe, Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile el sıkıştı
Pentagon'dan 'Türkiye' açıklaması: F-35 üretimindeki katılımı azalmaya devam edecek
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! Film izler gibi izlediler
Erol Bulut'tan rakibe göre taktik anlayışı
Galatasaray, Ömer Uğurata ile yolları ayırdı
Meral Akşener de 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmasına katıldı Kılıçdaroğlu'nu korudu
TFF ile Hırvatistan Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Trump kızı İvanka ile karşı karşıya! Biden yemin törenine katılacak
Mısır 3.5 yıl sonra Katar uçaklarına hava sahasını açtığını duyurdu
Yorumlar