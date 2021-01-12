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Erol Bulut'tan rakibe göre taktik anlayışı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, rakibe göre taktik anlayışı ile takımını maçlara hazırlamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakiplerini analiz edip, her rakibin durumuna göre takımını maçlara hazırlıyor. Alanyaspor maçında topu rakibe vererek oyun planını bozan Bulut, Erzurumspor maçında da önde basmayıp, rakibi orta sahada baskılayarak sonuca gitti.

Rakibe saygı duyma duruşunu hiç değiştirmeyen Erol Bulut, rakip analizleri ile ezbere bir oyun kurgusu yerine 'özgün bir sistem futbolunu' tercih ediyor. Oyuncularının istek ve hırslı görüntüsünden de çok memnun olan Bulut, Erzurumspor maçı sonrası soyunma odasında futbolcularını tek tek tebrik etti ve onlarla gurur duyduğunu yineledi.

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