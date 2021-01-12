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İstanbul'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden çıkanlar görenleri şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı

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Esenler Kazımkarabekir Mahallesi’nde 5 katlı bir binada oturan vatandaşlar 67 yaşındaki Fatma Akmanoğlu’na ait evin bodrum katında yoğun kokular geldiğini fark etti. Apartman sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen Esenler Belediyesi ekipleri psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kadının evinden yaklaşık 3 kamyonet dolusu çöp çıkardı. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının başka bir evde kaldığı topladığı çöpleri kendisine ait olan o dairede sakladığı öğrenildi.

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