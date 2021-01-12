Samsun'da koronavirüs bir aileyi yok etti! Kardeşlerden sonra hala da kurtarılamadı

Koronavirüs Samsun'da bir aileyi yok etti. Dayı Teyfik Akbaş, kardeşler Kenan Emirhan, Selman Emirhan, Necati Emirhan'ın ardından hala Mesure Akbaş da (72) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Samsun'dan gelen haber herkesi üzüntüye boğdu. Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık’ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan’ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan’ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Halaları da kurtarılamadı

Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık’ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş’ın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan’ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.

1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu. Yaşamını yitiren Mesure Akbaş’ın cenazesi bugün Çarşamba’da bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verilecek.