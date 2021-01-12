AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinin arkasında ısrarla durmasına sert tepki gösterdi. Çelik, 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur' dedi.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' skandal yaratan sözleri yankılarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla sözlerinin arkasında olduğunu belirtmesi sonrası, AK Parti kanadı tepkilerin dozunu artırdı. AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kendini yok hükmüne soktuğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamaları şu şekilde;

"Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

"Muhtıra siyaseti"

Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun“MUHTIRA SİYASETİ” aldı. Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar.

"Sivil darbe zihniyeti"

Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."

Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.

Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz.

Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir."