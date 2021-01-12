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Kılıçdaroğlu'ndan 'Sözde cumhurbaşkanı' savunması: Yalancı deyince alınmıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "sözde Cumhurbaşkanı" sözleriyle skandal yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalancı sözüne alınmıyor sözde cumhurbaşkanı dememe alınıyor" dedi.

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CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu toplantısında “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davası da gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre MYK toplantısı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili haberin iletilmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun bu durumu gülerek karşıladığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP Genel Başkanı’nın “İstediklerini yapsınlar. Gerçek bir hâkimin karşısına çıktıklarında kazandıkları her tazminatı, her kuruşu geri alırız” diye konuştuğu öğrenildi.

'Gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar'
Tazminat davasının Anayasa Mahemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceğini öne süren Kılıçdaroğlu’nun, “Ben konuşmamda ‘Hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim’ dedim. Buna alınmıyor da gidiyor ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dememe alınıyor. Aşı yok; ekonomik kriz büyüyor, işsizlik artıyor. Dikkati başka yere çekmek, gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar” diye konuştuğu öğrenildi.

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