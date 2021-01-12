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İmza yoksa forma da yok Dorukhan Toköz

Beşiktaş'ta 'Dorukhan Toköz' bilmecesi çözülmüş değil. Milli oyuncu henüz Beşiktaş'la sözleşme imzalamadı. Bu sebepten dolayı Dorukhan'a maçlarda görev verilmediği iddia edildi.

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Sezon başında Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Dorukhan Toköz, son 6 lig maçında sadece 63 dakika forma giyebildi. Son 3 maçın 2'sinde kadroda olmasına rağmen süre verilmeyen milli futbolcu, Hatayspor karşılaşmasında da oynayamadı. Bunda ise Dorukhan'ın sözleşme yenileme teklifini geri çevirmesinin etkisi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin "Dorukhan ile yüzde 90 sözleşme için anlaştık" açıklamasının ardından oynanan 6 mücadelede de yedek kalan Dorukhan, bundan önce ortalama 71 dakika görev alırken, son 1.5 ayda ise maç başına ortalama sadece 10 dakika forma giyebildi.

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