Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için şart koştu

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen Radamel Falcao, ayrılmak için sarı-kırmızılı yönetime şart koştu.

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Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao, bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Son dakika haberine göre Radamel Falcao, Galatasaray yönetiminden ücretinin %65'lik kısmını istedi. Milliyet'ten Bilal Meşe, Falcao konusunda yeni bilgileri paylaştı.

Transfer askıya alındı

Falcao'nun geri dönüşü en iyi ihtimalle iki ayı bulacak. Devre arasında Galatasaray, Radamel Falcao ile sözleşmeyi feshetmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncuya Inter Miami'den teklifler olduğu konuşulsa da sakatlıklar nedeniyle transfer askıya alındı.

"Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim''

Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği açıklandı. Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.

Ayrılmak için şart koştu

Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu. Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65'inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.

4 milyon 875 bin euro istiyor

Kısacası, 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı. Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın, Falcao'nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.