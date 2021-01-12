Televizyonda gördü FBI'ı aradı! Larry Rendell Block'u eski eşi yakalattı

ABD'de tarihi karışıklığın yaşandığı, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kongre baskını sonrası harekete geçen FBI, baskına katılan Larry Rendell Block'u eski eşi sayesinde yakaladı.

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FBI’ı telefonla arayan kadın televizyondaki görüntüleri izlerken eski eşini Kongre binası baskınındaki görüntülerde gördüğünü ve onun da eyleme katıldığına inandığını söyledi.

Kadın, eski kocası hakkındaki ayrıntıları anlatırken, görüntülerde üzerinde pilot kanatları ceketi ve askeri miğfer giyen kişinin eski eşi olduğunu açıkladı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Teksaslı Larry Rendell Brock, devlet binasına illegal olarak girip şiddete başvurmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yetkiller Brock'un ölüm olayları ile bağlantısını ve başka hangi suçları işlediğini araştırıyor.