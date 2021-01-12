BIST 1.551
DOLAR 7,50
EURO 9,12
ALTIN 446,07
HABER /  DÜNYA

Televizyonda gördü FBI'ı aradı! Larry Rendell Block'u eski eşi yakalattı

ABD'de tarihi karışıklığın yaşandığı, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kongre baskını sonrası harekete geçen FBI, baskına katılan Larry Rendell Block'u eski eşi sayesinde yakaladı.

Abone ol

FBI’ı telefonla arayan kadın televizyondaki görüntüleri izlerken eski eşini Kongre binası baskınındaki görüntülerde gördüğünü ve onun da eyleme katıldığına inandığını söyledi.

Kadın, eski kocası hakkındaki ayrıntıları anlatırken, görüntülerde üzerinde pilot kanatları ceketi ve askeri miğfer giyen kişinin eski eşi olduğunu açıkladı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Teksaslı Larry Rendell Brock, devlet binasına illegal olarak girip şiddete başvurmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yetkiller Brock'un ölüm olayları ile bağlantısını ve başka hangi suçları işlediğini araştırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da iğrenç olay! Temizliğe giden genç kadın kabusu yaşadı
Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı!
Hepimiz böcek yemeye başlayacağız! Dikkat çeken 'küresel ısınma' sözleri
Konya'da salgında talep patladı! Yemeden duramıyorlar
‘Narkotik arı’ gerçek oldu! Ata Özer: Dalga geçenlerden özür bekliyorum
Belhanda'dan tepki: Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek!
Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı! Refüje çıkarak durabildi
Hakan Bayrakçı kiminle evlendi eşi Ece Bayrakçı kimdir?
İşte en çok veri toplayan uygulamalar! Facebook zirvede verilerimiz servet değerinde
Mardin'de terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Yorumlar 1 yorum