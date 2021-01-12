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Mardin'de terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 22 gözaltı

Anadolu Ajansı

MARDİN'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8 Operasyonları" kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında tespit edilen 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirdi, 2 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. 

Sığınaklarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda yapılan incelemelerde, örgüt  mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

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